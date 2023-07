Irritationen durch Regierungspräsidium

Münchfeld-Querspange an Klinikum in Rastatt: Behörden bemühen sich um Schadensbegrenzung

Die vom Regierungspräsidium gestreuten Zweifel an einer Anbindung der neuen Münchfeld-Querspange an das künftige Klinikum in Rastatt birgt politische Sprengkraft. Die Stadt Rastatt betreibt Schadensbegrenzung.