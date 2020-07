Rheinmünster

Radlader überrollt 56-Jährigen: Tödlicher Unfall am Baden-Airpark

Auf dem Betriebsgelände einer Firma am Baden-Airpark in Rheinmünster hat sich am Dienstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 56 Jahre alter Mann wurde nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr von einem rückwärts fahrenden Radlader erfasst und überrollt.