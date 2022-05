Fragen und Anworten

Rasenmäher, Partys und Pool: Was ist im eigenen Garten in Rastatt erlaubt?

Der Sommer ist für manche nachbarschaftliche Beziehung auch in Rastatt eine Zerreißprobe. Wenn der Rasenmäher spät abends läuft oder die Gartenparty nebenan lärmt, liegen die Nerven schnell blank. Was ist erlaubt, was nicht?