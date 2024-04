Raser kommt in Rastatt von der Straße ab und kollidiert mit Ampel

Ein Mann ist in der Nacht zum Dienstag, weil er zu schnell gefahren ist, in einer Kurve der K3769 von der Straße abgekommen und von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein Mann ist in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.15 Uhr, auf der K3769 bei Rastatt mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann die Ottersdorfer Straße in Fahrtrichtung Rastatt befuhr und in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam, weil er zu schnell unterwegs war. Dort kollidierte er mit einer Ampel.

Die Polizei fand den Flüchtigen kurze Zeit später

Nach dem Unfall entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Kurze Zeit später fand ihn die Polizei allerdings. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige.