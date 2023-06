Rastatt: Betrunkener 23-Jähriger verursacht Autounfall

Ein 23-Jähriger ist am Dienstag betrunken durch Rastatt gefahren. Bei dem verursachten Unfall entstand ein 15.000 Euro Schaden.

Eine Zeugin hat der Polizei am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr einen Unfall in der Lyzeumstraße in Rastatt gemeldet. Bei diesem fuhr ein 23-Jähriger gegen einen Baum und ein Verkehrsschild.

Als die Beamten eintrafen, versuchten der Fahrer und seine zwei Mitfahrer das beschädigte Auto wegzuschieben.

Unfall in Rastatt: 23-Jähriger hat rund ein Promille

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille bei dem 23-Jährigen. Es wurde zusätzlich eine Blutentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.