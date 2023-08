Rastatt: 34-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einem Club in der Woogseestraße in Rastatt während einer Anzeigenaufnahme zu einem körperlichen Angriff auf Polizisten gekommen.

Nach Angaben der Polizei mischte sich ein 34-Jähriger gegen 3.20 Uhr in die Maßnahmen der Polizei ein, obwohl er daran nicht beteiligt war.

Einen daraufhin ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der Mann. Es kam zu einer Diskussion mit den Beamten, bei welcher der 34-Jährige die Beherrschung verlor.

Auseinandersetzung in Rastatt: Polizei setzt Pfefferspray ein

Mit erhobenen Fäusten ging der Mann auf einen der Beamten los, sodass dieser zum Eigenschutz Pfefferspray einsetzte.

Der 34-Jährige wurde von den Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte stellen.

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.