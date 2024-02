Ein Verletzter: Zwei Autos prallen in Rastatt zusammen

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch in Rastatt wegen des Verkehrs beim Abbiegen gewartet. Das erkannte ein anderer Autofahrer zu spät. Es kam zum Unfall.

Zwei Autos sind am Mittwoch in der Ottersdorfer Straße in Rastatt zusammengestoßen. Ein 29-Jähriger verletzte sich dabei leicht, teilte die Polizei mit.

Gegen 23.15 Uhr habe ein 29-Jähriger nach rechts in die Oberwaldstraße abbiegen wollen. Wegen des Gegenverkehrs sei er jedoch auf dem Abbiegestreifen zum Stehen gekommen, heißt es in der Mitteilung.

52-Jähriger reagiert nicht mehr rechtzeitig

Laut der Polizei bemerkte ein 52-Jähriger das wartende Auto erst, als es schon zu spät war. Er sei deshalb auf den 29-Jährigen aufgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.