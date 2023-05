Unbekannter beschädigt am Montagmittag einen parkenden Wagen in Rastatt

Ein geparkter Pkw wurde am Montagmittag in der Poststraße in Rastatt beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, muss der Vorfall zwischen 11.25 und 12 Uhr, auf dem Parkplatz der dortigen Einkaufspassage passiert sein.

Vermutlich dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bei Ein- oder Ausparken gegen den hinteren Stoßfänger der Fahrerseite gefahren sein. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Zeugen gesucht: (07 81) 21 12 11