Unfall in Rastatt: Verursacherin hat keinen gültigen Führerschein

Eine Frau hat am Montag in Rastatt ein geparktes Auto beschädigt. Später stellte sich heraus, dass sie überhaupt nicht hätte fahren dürfen.

Eine Autofahrerin hat am Montag in Rastatt einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 17.15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke vor einem Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Straße. Dabei stieß sie gegen ein geparktes Auto.

Anzeige steht bevor

Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf insgesamt etwa 3.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Sie durfte deshalb nicht mehr weiterfahren. Die Weiterfahrt wurde beendet. Nun erwartet die Unfallverursacherin eine Strafanzeige.