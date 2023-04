Rastatt: Autobesitzer erwischt 17-Jährigen nach Diebstahl des Wagens

Ein 17-Jähriger ist in Rastatt bei der Fahrt mit einem frisch gestohlenen Kleinwagen ausgerechnet dem Fahrzeug-Eigentümer begegnet.

Der Jugendliche sei am Sonntagmorgen in eine Garage eingedrungen und habe daraus mit dem Originalschlüssel ein Auto gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit.

Als er mit dem Wagen davonfuhr, sei ihm jedoch der Eigentümer in einem anderen Auto entgegengekommen. Woher der Teenager die Schlüssel für das gestohlene Fahrzeug hatte, war zunächst unklar.

Den Angaben nach wollte der 17-Jährige an einer Bushaltestelle in dem gestohlenen Auto weitere Personen mitnehmen, die dort warteten. Als sich allerdings der Eigentümer zu erkennen gab, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Wenig später nahmen ihn Polizeibeamte vorläufig fest. Sie stellten fest, dass der Jugendliche keinen Führerschein besaß und betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille, hieß es.

Der Jugendliche soll außerdem zwei Brillen aus einem weiteren Auto gestohlen haben. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.