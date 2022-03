Rastatt: Autofahrer landet mit gestohlenem Auto im Vorgarten

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in eine Mauer in Rastatt gekracht. Der Unbekannte flüchtete daraufhin von der Unfallstelle.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem gestohlenen Auto in einer Mauer in Rastatt gelandet.

Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin kurz nach Mitternacht, dass ein Auto in ihren Vorgarten gefahren sei. Bevor sie hinausging, um sich das Auto genauer anzusehen, habe sie zuvor noch laute Motorengeräusche und das Quietschen von Autoreifen vernommen, bevor es dann zu einem lauten Knall kam. Vom Autofahrer fehlte jede Spur.

Fahrer verlor Kontrolle über den Wagen

Vermutlich hatte der Unbekannte zunächst die Gartenstraße in Richtung Stadtmitte und der Kreuzung Florastraße befahren und ist an dieser links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überfuhr er dann einen Bordstein und kam an der Gartenmauer mit einem aufgesetzten Metallzaun zum Stehen.

Auto war vermutlich gestohlen

Am Auto und an dem Zaun entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Anschrift des 61-jährigen Autohalters wurde umgehend durch die Beamten überprüft. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zuvor möglicherweise gestohlen wurde.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.