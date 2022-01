Zeugen gesucht

Rastatt: Autofahrer streift Fahrradfahrerin beim Überholen und fährt weiter

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in der Plittersdorfer Straße in Rastatt beim Überholen eine 15-jährige Radfahrerin gestreift. Die Radfahrerin stürzte aber der Autofahrer fuhr einfach weiter.