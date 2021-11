Entscheidende Phase

Vortrieb in der Weströhre des Rastatter Bahn-Tunnels nähert sich dem Finale

Beim Bau der Oströhre des Rastatter Bahn-Tunnels kam es vor vier Jahren zur folgenschweren Havarie. Seit dem 18. Oktober wird wieder gebohrt: Allerdings in der Weströhre. Eine zweite Katastrophe will die Bahn um jeden Preis verhindern. Derzeit geht es in die entscheidende Phase.