15 Beteiligte

Schlägerei in der Rastatter Bahnhofstraße

Eine 15-köpfige Gruppe hat sich am Freitagabend in der Rastatter Bahnhofstraße eine lautstarke Schlägerei geliefert. Wie die Polizei meldet, ging der Prügelei vermutlich ein Streit voraus. Eine Gruppe vermutlich junger Türken habe eine Unterkunft in der Bahnhofstraße aufgesucht, wo sich eine Gruppe junger Afghanen aufgehalten habe.