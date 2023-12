Unbekannter bricht in Gaststätte in Rastatt ein und klaut Geld und Alkohol

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Gaststätte in Rastatt eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Gaststätte in der Schiffstraße in Rastatt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei entwendete der Dieb Bargeld aus einer Kasse sowie zwei Flaschen Alkohol. Im Küchenbereich durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Der Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.