Unbekannter Dieb bricht in Wohnung in Rastatt ein und erbeutet Bargeld

Ein Unbekannter ist am Dienstag in eine Wohnung in Rastatt eingebrochen und hat Bargeld aus dem Schlafzimmer erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Dienstagmittag über ein Gerüst in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kehler Straße in Rastatt eingestiegen. Hierfür brach der Dieb ein Fenster auf.

Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte ein Fenster auf und stahl anschließend Bargeld aus dem dortigen Schlafzimmer. Der Dieb flüchtete unerkannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 22) 7 61 telefonisch zu melden.