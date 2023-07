Rastatter Stadtteil ohne Nahversorgung

„Das ist für viele eine Katastrophe“: Einziger Lebensmittelmarkt in Rheinau-Nord schließt

Der Nahkauf-Markt in Rheinau-Nord hat dauerhaft geschlossen. Überraschend für viele Menschen, die in dem Gebiet wohnen. Das sind immerhin an die 2.000.