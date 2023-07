Nach einem Streit hat ein 40-jähriger Mann einen 29-Jährigen in Rastatt am Mittwochnachmittag angegriffen. Die Polizei ermittelt.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwischen einem 29-jährigen Mann und einem 40-Jährigen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Rastatt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stritten die Männer außerhalb der Gaststätte sowie im Eingangsbereich der Schloss-Gallerie.

Ein Diebstahl ist der Auslöser des Streits

Der Auslöser des Streits war nach ersten Erkenntnissen ein Diebstahl des 29-Jährigen. Daraufhin kam es zwischen den beiden Männern zu einem handfesten Streit. Der Streit der Männer eskalierte. Der 40-jährige Mann attackierte den 29-Jährigen schließlich.

Die Polizei leitete die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Schloss-Gallerie ein.