Ein Mann soll sich am Dienstag auf einem Schulhof und in einem Einkaufszentrum entblößt haben. Der 48-Jährige wurde festgenommen und befindet sich aktuell in einer Justizvollzuganstalt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein polizeibekannter 48-jähriger Mann aus Rastatt soll sich am Dienstagnachmittag, auf dem Schulhof einer Schule in der Karlstraße, vor zwei Kindern entblößt und dabei sexuelle Handlungen an sich durchgeführt haben. Zu einem Körperkontakt zwischen dem Mann und den Kindern kam es nicht, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Der Mann war nicht zum ersten Mal auffällig

Ein Lehrer beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von Beamten des Polizeireviers festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige am gleichen Tag schon einmal mit sogenannten "exhibitionistischen Handlungen" in der Schlossgalerie in der Bahnhofstraße in Rastatt auffällig geworden war.

Der 48-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Baden-Baden vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden in Vollzug. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg wurde der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariates Rastatt dauern noch an. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall am Dienstag in der "Schlossgalerie" geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.