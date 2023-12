36-Jähriger wird in Rastatt wegen Diebstählen und Hehlerei festgenommen

Die Polizei hat am einen 36-Jährigen aufgrund von Hehlerei und mehreren Diebstählen in Rastatt festgenommen. Gestohlen wurde unter anderem ein Auto.

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten darüber informiert, dass in der Moltkestraße ein Auto im "absoluten Halteverbot" parken würde, mit dessen Kennzeichen etwas nicht stimme. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Auto am 3. November 2023 in Rastatt gestohlen wurde. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere gestohlene Kennzeichen, ein Handy, ein Geldbeutel und Ausweispapiere aus anderen Straftaten. Die Polizei stellte das Auto sicher, welches abgeschleppt wurde.

Die Polizei nimmt den Mann vorläufig fest

Während die Beamten mögliche Zeugen befragten, näherte sich ein Mann dem Auffindeort des Autos und rannte beim Anblick der Polizisten weg. Die Zeugen erkannten den Mann als denjenigen, der in dem Fahrzeug übernachtet habe. Die Polizei konnte den Flüchtenden kurze Zeit später einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme wurde der polizeibekannte und wohnsitzlose 36-jährige Mann leicht verletzt. Der Mann führte neben dem Fahrzeugschlüssel des Autos weiteres mutmaßliches Diebesgut mit sich.

36-Jähriger wird in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Nachdem die Verletzung des Mannes im Krankenhaus behandelt wurde, kam er im Anschluss in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers nach Gaggenau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Haftbefehl wegen Hehlerei und mehreren Diebstählen gegen den 36-Jährigen beantragt, der am Dienstag vom Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden in Vollzug gesetzt wurde. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.