Rastatt: Frau wird Handtasche gewaltsam vom Arm gerissen und gestohlen

Eine Frau ist am Sonntag vor einer Diskothek in Rastatt ausgeraubt worden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zum Übeltäter.

Einer 33-Jährigen ist am frühen Sonntagmorgen in Rastatt die Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Vorplatz einer Diskothek in der Woogseestraße.

Ein Unbekannter habe die Tasche der Frau gegen 5 Uhr so gewaltsam von ihrem Arm gerissen, dass sie dabei stürzte, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Handtasche hätten sich einige Wertgegenstände befunden.

Das Kriminalkommissariats Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten.