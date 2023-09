Eine Straßenlaterne ist am Mittwochabend von einem Unbekannten in Rastatt angefahren worden. Die Laterne knickte daraufhin um.

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend eine Straßenlaterne in der Straße „Im Wöhr“ in Rastatt umgefahren. Wie die Polizei mitteilte, beging der Täter anschließend Fahrerflucht.

Täter blieb unerkannt

Gegen 23 Uhr prallte der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Straßenlaterne, die daraufhin umknickte und in der Einfahrt zu einem Parkplatz liegen blieb.

Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, wurde die Leuchte abgeklemmt und zur Seite gelegt.