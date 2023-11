Rastatt: Einbrecher stiehlt Geldbörse, während Bewohner zu Hause ist

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochmorgen Zugang zu einem Haus verschafft. Ein Hausbewohner war während der Tat zu Hause.

Ein unbekannter Einbrecher hat sich am Mittwochmorgen über ein geöffnetes Badezimmerfenster im Erdgeschoss eines Anwesens in der Ferdinand-Stieffell-Straße Zugang zu den Wohnräumen verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse mit etwa 40 Euro Bargeld.

Bewohner war während des Einbruchs zu Hause

Der in seinem Büro anwesende Bewohner nahm gegen 10 Uhr verdächtige Geräusche wahr. Beim Nachschauen soll der Unbekannte die Wohnung wieder durch das Badezimmer verlassen und an der äußeren Hauswand gestanden haben. Als er angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Johann-Peter-Frank-Straße.

Der etwa 1,80 Meter große, schlanke Mann soll eine dunkle Wollmütze und Jacke getragen haben und etwa 20 bis 35 Jahre alt sein.