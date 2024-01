Hausflur roch nach Cannabis: Polizei findet Drogen in Rastatt

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rastatt haben Polizisten Drogen gefunden, weil ihnen der Geruch von Cannabis aufgefallen war.

Weil sie den Geruch von Cannabis in einem Hausflur erkannt haben, haben Polizisten am Montagnachmittag in einer Wohnung am Richard-Wagner-Ring Drogen gefunden und beschlagnahmt. Die Polizei teilte mit, dass den Beamten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auffiel, dass aus einer Wohnung starker Cannabisgeruch kam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Baden-Baden eine Wohnungsdurchsuchung an.

Die beiden Mieter hatten 70 Gramm Cannabis in ihrer Wohnung

Bei der 46-jährigen Mieterin und ihrem gleichaltrigen Freund fanden und beschlagnahmten die Polizisten daraufhin etwa 70 Gramm Cannabis, kleinere Mengen von Heroin und LSD-Öl aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die beiden Drogenkonsumenten nahmen die sie mit auf das Polizeirevier. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.