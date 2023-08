27-Jähriger greift Personen mit Reizstoffsprühgerät in Rastatt an

Ein 27-Jähriger hat bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Unterkunft in der Rauentaler Straße in Rastatt ein Reizstoffsprühgerät gegen Männer im Alter zwischen 24 und 41 Jahren eingesetzt.

Polizisten nehmen 27-Jährigen fest

Beim Eintreffen einer Polizeistreife wurde dem 27-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Da der Mann aggressiver wurde und dem Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Polizeirevier Gaggenau verschmutze er das Dienstfahrzeug durch Spucken. Zudem verletzte er sich selbst durch Schläge mit dem Kopf gegen einen Klapptisch.

Nach medizinischer Versorgung verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.