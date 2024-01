Rastatt: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizisten

Zeugen haben gemeldet, dass am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ein offensichtlich betrunkener 44-Jähriger auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ettlinger Straße an mehreren Pkw die Scheibenwischer verbiegen und Passanten anpöbelnd würde. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg versuchte der 44-jährige beim Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt zunächst zu fliehen, was die Polizeibeamten jedoch verhinderten.

Der 41-jährige leistete Widerstand

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, zeigte sich der Mann bei der Kontrolle aggressiv und leistete bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung Widerstand. Beim Transport zum Polizeirevier soll er darüber hinaus versucht haben, einen Beamten zu treten.

Der Mann hatte zwei Promille

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der weiterhin aggressive Mann in Gewahrsam genommen. Dem 44-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Widerstandes und tätlichem Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.