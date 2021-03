Wert steigt stetig

Rastatt könnte bei der Corona-Inzidenz bald die 300er-Marke knacken

Die 7-Tage-Inzidenz steigt überall in der Region – doch nirgends ist sie so hoch wie in Rastatt. Es wird erwartet, dass sie dort am Donnerstag über die 300er-Marke klettert. In ganz Baden-Württemberg liegt der Wert nur bei 79,8.