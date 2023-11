Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch einer Fahrzeugkontrolle durch einen Donut-Drift entzogen. Auf seiner Flucht gefährdete der Mann andere Verkehrsteilnehmer und beschädigte ein Auto.

Ein Autofahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr mit einem riskanten Fluchtmanöver, dem Donut-Drift, einer Fahrzeugkontrolle entzogen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Streife im Kreuzungsbereich der Kehler Straße und Josefstraße, wie der Mann den Drift durchführte. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht.

Flucht ging zu Fuß weiter

Auf seiner Flucht gefährdete der 34-Jährige durch seine Fahrweise mehrfach unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und zwang sie zum Ausweichen. Im Westring streifte er ein am Straßenrand geparktes Auto und verursachte einen Sachschaden in unbekannter Höhe. Aufgrund einer Straßensperrung im Bereich Stadtgarten war eine Weiterfahrt nicht möglich und der Mann sowie sein 29-jähriger Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Der Beifahrer konnte bei der Verfolgung gestoppt und der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 34-Jährigen gefährdet wurden, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise berichten können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 7 61-0 zu melden.