Konzern will Keller vermessen lassen

Anwohner in Rastatt-Niederbühl begegnen Bahn-Schreiben mit Argwohn

Die Deutsche Bahn hat in Niederbühl viel Porzellan zerschlagen. Dementsprechend begegnen die Anwohner allen Neuigkeiten rund um die Tunnel-Großbaustelle in ihrer Nachbarschaft mit Argwohn. 29 Hauseigentümer haben jetzt mal wieder Post bekommen. Die Bahn will in ihre Keller.