Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Rastatt: Polizei ermittelt nach Streit wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein 51-Jähriger und ein 33 Jahre alter Mann haben sich am Mittwochabend in einem Haus in der Lützowerstraße in Rastatt gestritten. Der Ältere soll den 33-Jährigen mit dem Griff einer Handfeuerwaffe getroffen haben.