Rastatt: Polizei sucht nach Besitzer eines gestohlenen Rollers

Die Beamten hatten am vergangenen Freitag einen gestohlenen Roller in Rastatt vorgefunden. Sie sind nun auf der Suche nach dem rechtmäßigem Besitzer.

Das Polizeirevier Rastatt ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines schwarz-grünen Rollers der Marke Piaggio. Wie die Beamten mitteilten, wurde er ohne Kennzeichen am Freitagmittag in der Straße Am Murgdamm in einer Hofeinfahrt vorgefunden.

Die Beamten gehen wegen des Kurzschlusses und der aufgebrochenen Sitzbank davon aus, dass der Roller gestohlen wurde. Sowohl der Eigentümer als auch Personen, die den Besitzen kennen könnten, sollen sich an das Polizeirevier Rastatt wenden.