Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro an geparkten Autos in Rastatt

Nachdem sich ein Autounfall in Rastatt ereignet hat, hofft die Polizei auf weitere Informationen von Augenzeugen, da sich die beiden Autohalter uneinig sind.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ereignete sich das Szenario im Zeitraum von Mittwoch, 13 Uhr, bis Donnerstag 10.45 Uhr in der Baumeisterstraße. An der Front eines geparkten BMW sowie am Heck eines abgestellten Audi konnten Streifschäden festgestellt werden, welche einen Sachschaden von rund 2.500 Euro ausmachen. Allerdings machten die beiden Fahrzeughalter gegenüber den Beamten des Polizeireviers Rastatt widersprüchliche Aussagen, weshalb die Polizei nun auf die mithilfe von eventuellen Augenzeugen hofft. Wer auffällige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht hat, wird gebeten sich unter der (0 72 22) 76 10 bei Rastatter Polizeirevier zu melden.