Während eines Streites zwischen mehreren Personen am Samstag, 23. März, in einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße in Rastatt, ist unter anderem auch eine Flasche geworfen worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg verfehlte diese wohl ihr ursprüngliches Ziel und traf stattdessen eine 36-jährige Familienangehörige. Die Frau musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei musste einschreiten

Die Beteiligten der Auseinandersetzung konnten mithilfe mehrerer Streifenwagenbesatzungen beruhigt werden. Den tatverdächtigen Flaschenwerfer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, teilte die Polizei mit.