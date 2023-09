Rastatt: Unachtsamer Auffahrunfall führt zu hohem Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel sind am Mittwochmittag in der Oberwalderstraße in Rastatt drei Personen leicht verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Mittwochmittag in der Oberwalderstraße zur Kehlerstraße in Rastatt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Teure Unachtsamkeit

Um kurz nach 14 Uhr befuhren die beteiligten Fahrzeuge die Oberwalderstraße aus Rheinau kommend in Richtung Autobahn, als sie an der Kreuzung an einer Ampel halten mussten.

Die 68-jährige Fahrerin des hintersten Autos fuhr auf den vor ihr wartenden Wagen auf, sodass diese sich gegenseitig aufschoben. Dabei wurden zwei 43-jährige Männer leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgt.