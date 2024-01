Im Zuge einer Verkehrskontrolle in Rastatt, stellen Polizeibeamte zwei Promille Alkohol bei einem 33-jährigen Autofahrer ohne gültigen Führerschein fest.

Trunkenheit am Steuer

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei bei einem 33-jährigen Autofahrer in der Kapellenstraße in Rastatt zwei Promille Alkohol im Blut festgestellt. Außerdem hatte der Mann keinen gültigen Führerschein dabei.

Die Polizei hat die Schlüssel des Autos beschlagnahmt

Die Beamten stellten im Zuge einer Verkehrskontrolle fest, dass der 33-Jähriger nicht in der Lage war, seinen Wagen sicher zu fahren. Die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Anschließend brachten sie den Mann für eine Blutentnahme in das Klinikum Rastatt und beschlagnahmten seine Schlüssel.

Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder entlassen.