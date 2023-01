Rastatt: Unbekannte stehlen Fahrräder aus Kellerräumen

Unbekannte Täter sind in von Mittwoch auf Donnerstag in den Keller eines Rastatter Wohngebäudes eingedrungen. Sie stahlen Gegenstände im Wert von 5.000 Euro.

Unbekannte Täter sind von Mittwoch auf Donnerstag in die Kellerräume eines Wohngebäudes in der Michael-Ludwig-Rohrer-Straße in Rastatt eingedrungen. Sie verschafften sich zwischen 20 Uhr und 12.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu drei der Kellerräume und stahlen dort Gegenstände im Gesamtwert von circa 5.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Unter dem Diebesgut befinden sich ein Pedelec der Marke Haibike, ein Mountainbike mit Kinderaufsitz und eine Satteltasche mit darin gelagertem Werkzeug der Marke WERA. Die Polizei stellte eine am Tatort zurückgelassene, angetrunkene Weinflasche sicher und ermittelt, ob diese Hinweise auf die Täter liefern kann.

Das Polizeirevier Rastatt sucht nun nach möglichen Zeugen.