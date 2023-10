Ein unbekannter Zweiradfahrer ist am Mittwoch durch ein riskantes Manöver in ein Auto in Rastatt gestürzt. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Mittwochnachmittag in der Bahnhofsstraße in Rastatt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr. Ein 63-jähriger Autofahrer war mit seinem Enkel stadteinwärts auf der Bahnhofsstraße unterwegs. An einer roten Ampel an der Kreuzung an der Ludwigsfeste hielt der Mann sein Auto an.

Der 63-Jährige sagte aus, dass er bereits beim Warten an der Ampel einen Motorradfahrer im Rückspiegel beobachtete. Dieser balancierte beim Heranfahren an das Fahrzeug des Mannes auf dem Hinterrad seines Motorrads. Dabei stürzte der Motorradfahrer ohne äußere Einwirkungen gegen das Heck sowie an die Hintertür des Autos des 63-Jährigen. Daraufhin half der ältere Mann dem gestürzten Fahrer beim Aufrichten des Motorrads. Anschließend verließ der unbekannte Zweiradfahrer unvermittelt die Unfallstelle und fuhr dabei über die rote Ampel.

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher

Der 63-Jährige schätzte den Motorradfahrer auf circa 22 Jahre. Er sei ungefähr 1,80 m groß gewesen, so der Mann weiter. Zur Tatzeit trug der junge Mann eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Laut der Aussage des Geschädigten erlitt der Zweiradfahrer Schürfwunden am rechten Handrücken. Das Motorrad sei eine weiße Geländemaschine gewesen, erinnerte sich der ältere Mann. Bei dem Unfall sei das Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt worden. Zudem sei es ohne amtliches Kennzeichen gefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Motorradfahrers.