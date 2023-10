Rastatt: Geparktes Auto angefahren und Unfallflucht begangen

Ein geparkter Wagen ist in der ersten Oktoberwoche von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Der Täter beging Fahrerflucht.

Ein Unbekannter hat im Zeitraum vom ersten bis achten Oktober ein geparktes Auto in der Lyzeumstraße in Rastatt angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der graue BMW an der vorderen, linken Stoßstange beschädigt.

Genaue Umstände unklar

Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Möglicherweise wurde das Kraftfahrzeug bei einem Abbiegevorgang in die Schlosserstraße gestreift.

Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeirevier Rastatt in Verbindung zu setzen.