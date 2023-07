Vorfahrt missachtet: Frau verletzt sich leicht bei Autounfall in Rastatt

Eine 19-jährige Autofahrerin hat die Vorfahrt an einer Kreuzung in Rastatt missachtet und kollidierte daraufhin mit einem weiteren Auto.

Verkehrsunfall an Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen ist es am Montagmittag an der Kreuzung zwischen der Plittersdorfer Straße und der L77a in Rastatt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr.

Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr die Plittersdorfer Straße. Beim Abbiegen auf die L77a übersah die 19-Jährige das Auto einer 26-Jährigen, die rechtmäßig Vorfahrt hatte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenprall zwischen den zwei Verkehrsteilnehmerinnen.

Die Polizei nimmt den Unfall auf

Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.