Rastatt will dieses Jahr 62 Millionen Euro investieren

Rastatt hat sich in diesem Jahr einiges vorgenommen und plant in seinem Haushalt mit Aufwendungen in Höhe von 174,8 Millionen Euro, denen Erträge von 169,5 Millionen Euro entgegenstehen.

Die Barockstadt kann aus dem Vollen schöpfen, denn die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresanfang auf rund 166 Millionen Euro. Der größte Brocken auf der Ausgabenseite sind die Personalaufwendungen in Höhe von 55,7 Millionen Euro, gefolgt von der Kreisumlage mit 35,2 Millionen. Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 27,8 Millionen Euro.

Zu den wichtigsten Investitionen zählen der Erwerb von Sondervermögen, Grundstücken und baulichen Anlagen, die mit insgesamt 24 Millionen Euro zu Buche schlagen. Für die Planung einer Flüchtlingsunterbringung sind 3,5 Millionen veranschlagt, die Sportvereine sollen insgesamt 2,6 Millionen Euro an Investitionszuschüssen erhalten.

Bestellte OB Monika Müller will Defizit nicht hinnehmen

Der Haushalt 2024 war im November vergangenen Jahres vom damaligen Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch eingebracht worden, nun lag es an der bestellten Oberbürgermeisterin Monika Müller, das Zahlenwerk zur Abstimmung vorzulegen. Das zu erwartende Defizit am Jahresende in Höhe von 5,3 Millionen Euro „kann und möchte ich so nicht hinnehmen, auf Dauer darf das so nicht weiterlaufen“, betonte sie.

Dem Haushaltsplan, Stellenplan sowie den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Bäder, Versorgung und Verkehr“, „Stadtentwässerung“ und „Kultur und Veranstaltungen“ stimmten 35 Gemeinderäte zu, fünf votierten dagegen, zwei enthielten sich.