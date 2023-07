Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 20 Uhr eine Parkbank in der Salmstraße in Wintersdorf in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte.

Hinweise gesucht

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aus einem neben der Parkbank befindlichen Mülleimer Papiermüll auf der Parkbank verstreut und angezündet. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise beim Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.