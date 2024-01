Autofahrer begeht in Rastatt Unfallflucht, nachdem ein Pkw touchiert hat 

Am Dienstag hat ein unbekannter Autofahrer einen anderen Pkw beim EIn- oder Ausparken touchiert und ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Am Dienstag, zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr, ist ein Autofahrer in Rastatt von der Unfallstelle geflüchtet, an der er ein anderes Auto touchiert hat.

Der unbekannte Täter hat beim Ein- oder Ausparken in der Zaystraße / Ecke Am Hasenwäldchen ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto gestreift. Der hintere Stoßfänger an der linken Seite wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 in Verbindung zu setzen.