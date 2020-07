Polizei sucht Zeugen

Pizzabotin in Rastatt überfallen

Eine Pizzabotin ist am späten Freitagabend in Rastatt überfallen worden. Die Frau wurde kurz nach 23.30 Uhr in der Lochfeldstraße attackiert und beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den unbekannten Täter zu finden.