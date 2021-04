Rastatter AfD-Stadtrat kassiert Abmahnung für „Volksverräter“-Kommentar

Der Partei-Kreisvorstand hat AfD-Stadtrat Ralf Willert abgemahnt. Damit reagiert die Partei auf Willerts umstrittenen Facebook-Post. Nach der Entscheidung für den Bau eines Zentralklinikums im Kreistag hatte er die Verantwortlichen Anfang März als „Volksverräter“ bezeichnet.

In seiner jüngsten Sitzung entschied sich der Kreisvorstand einstimmig dazu, Willert für seinen Facebook-Kommentar abzumahnen. „Diese Gleichsetzung von Gemeinderäten und Kreisräten mit Volksverrätern widerspricht in eklatanter Weise der Ordnung und den Grundsätzen der Partei“, steht in dem Vorstandsbeschluss.

Im Wiederholungsfall oder bei einem ähnlichen Verhalten müsse der AfD-Stadtrat mit weiteren Ordnungsmaßnahmen rechnen, heißt es weiter.