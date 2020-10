Rastatter Bordell bietet wegen Corona Wellness-Massagen statt Sex an

Massagen statt Sex: Weil in Baden-Württemberg im ältesten Gewerbe der Welt momentan gar nichts geht. Und weil im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern die gewerbliche Prostitution wegen der Corona-Pandemie bis mindestens 30. November verboten bleibt, beschreitet ein Rastatter Etablissement jetzt einen anderen Weg. Seit 21. September bietet die „Agentur Marlene“ Entspannung für Körper und Geist in Form sogenannter Wellness- und Relaxmassagen an.

Agenturchefin Marlene (Name von der Redaktion geändert) berichtet im Gespräch mit dieser Redaktion: .„Wir haben den Betrieb vorübergehend umgestellt und werden das Angebot so lange beibehalten wie es notwendig ist. Das ist eine reine Überlebensstrategie, um weiterhin die Miete zahlen zu können. Im Moment sind wir aber einfach nur froh, nach so langer Zeit wieder da zu sein. Und unsere Kunden freuen sich genauso.“

In Baden-Württemberg haben „Prostitutionsstätten“, also Bordelle und ähnliche Einrichtungen, seit dem Lockdown Mitte März geschlossen. „Je länger das Verbot gedauert hat, desto ernsthafter habe ich mich gefragt, was ich tun kann, um nicht völlig in Vergessenheit zu geraten“, sagt Marlene, für die Aufgeben keine Option war.