Es ist fast ein Jahr her, dass sich Andrea C. mit Corona infizierte. Sie gehörte zu den ersten Patienten im Landkreis Rastatt. Unter den Folgen leidet die 52-Jährige bis heute.

Andrea C. war eine der ersten Corona-Patienten in Mittelbaden. Es ist fast ein Jahr her, dass ihr Ehemann Mitte März mit Arbeitskollegen ausging. Vermutlich brachte er das Virus aus der Kneipe nach Hause mit. Dort steckte er seine Frau an.

Die Krankheit setzte beiden zu, aber nach ein paar Tagen war die akute Infektion überstanden. Die 52-Jährige kämpft allerdings bis heute mit Spätfolgen.

Andrea heißt in Wirklichkeit nicht Andrea. Schon als sie vor einem halben Jahr gegenüber unserer Redaktion von ihrer Krankheitsgeschichte erzählte, wollte sie das lieber unter dem Schutzmantel der Anonymität tun. Damals, Anfang September, schilderte sie die Symptome: Kopfschmerzen, erhöhte Temperatur, bleierne Müdigkeit, eine verfärbte Zunge und ein gestörter Geschmackssinn.