Rastatter Ehepaar kämpft vor Gericht gegen den Abriss seines Mietshauses im Zay

Vor vier Monaten berichteten wir über ein Ehepaar, das vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung in Rastatt sucht. Noch immer haben Christel und André Merten keine neue Wohnung gefunden. Stattdessen kämpfen sie jetzt um den Erhalt ihres Hauses im Zay. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will es abreißen. Der Fall ist inzwischen bei Gericht.

Das Haus, in dem Christel und André Merten wohnen, ist in die Jahre gekommen. Die Fassade leuchtet nicht mehr ganz so weiß, wie sie es wohl einmal getan hat und von den hölzernen Fensterläden blättert die Farbe ab. Und doch strahlt das Haus in der Veilchenstraße 3 den typischen Charme aus, den Altbauten so an sich haben.

Einen Charme, dem auch das Ehepaar Merten erlegen ist, als es 2014 in das knapp 100 Jahre alte Haus zog. „Wir wussten, es ist ein altes Haus, aber kein Abrisshaus“. Das sieht der Hauseigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (kurz Bima) anders: Sie will das Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Doch das wollen die Mertens nun mit aller Kraft verhindern.

Sanierung oder doch nur Renovierung?