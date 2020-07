Krise als Chance

Rastatter Einzelhändler reagieren mit kreativen Ideen auf Corona

Weil ihre Kundinnen nicht mehr in das Geschäft kommen dürfen, bringt Sabine Karle-Weiler die aktuellen Modetrends eben per Online-Modeschau nach Hause: „Ich muss kreativ werden, um gut durch die Krise zu kommen“, sagt die Inhaberin von Senger Mode in der Rastatter Fußgängerzone.