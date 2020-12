Reaktionen auf Lockdown

Rastatter Einzelhändler verabschieden sich schweren Herzens

Die Einzelhändler in Rastatt verabschieden sich schweren Herzens in den Lockdown. Die Zwangsschließung trifft sie in der eigentlich umsatzstärksten Zeit des Jahres hart. Einzelhandelssprecherin Sabine Karle-Weiler sagt: Viele Gewerbetreibende hätten lieber schon früher dicht gemacht.