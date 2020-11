Rastatter Fechter kämpfen sich nach Corona-Krise zurück in die Halle

„Perfekt”, dachte sich Samuel Mende aus Plittersdorf, als Corona im März sein Vereinsleben lahmlegte. Zweimal die Woche fielen zwei Stunden Fecht-Training weg – das machte vier Stunden mehr Zeit für Fahrradfahren, Computerspiele und Freunde. „Zuerst glaubte ich, es wäre schön, Abstand zu haben”, sagt der 15-Jährige. Die Realität sieht jedoch schnell anders aus. „Dann war es aber doch nicht schön ohne Fechten. Die Gemeinschaft und die Bewegung haben mir tatsächlich gefehlt.”

Fecht-Übungen - immer mit Sicherheitsabstand

Als Fechter gehört Samuel zu den Glücklichen, die als eine der ersten schon Ende Mai beim Rastatter Turnverein erneut loslegen durften Allerdings nicht in voller Montur und mit Degen, sondern in Laufschuhen und mit Gymnastikmatte, wie Pressewart Rainer Volk erzählt. Demnach ging es in den ersten Stunden nach dem Zwangs-Aus lediglich ums Aufwärmen und Dehnen.. „Zuerst haben wir sie ums Stadion gejagt. Danach lagen sie draußen auf dem Boden und verrenkten sich in alle Richtungen”, sagt Volk.

Ein ödes Programm – könnte man meinen. Doch trotz Schmalspur war Philipp Nowak aus Rauental gleich mit Feuereifer bei der Sache. „Es war einfach schön, mit den anderen zu trainieren. Das Training und die Regelmäßigkeit habe ich vermisst”, sagt der 17-Jährige. Als „Erleichterung” bezeichnet der 14-jährige Benedict Kratzer aus Plittersdorf den Neustart. „Ich habe mich sehr gefreut, als es wieder losging. Denn das Fechten macht mir echt Spaß.” Lange blieb es sowieso nicht bei lockeren Stadionrunden und kunstvollen Verrenkungen. Bald schon wagten sich die Trainer mit ihren Schützlingen an Beinarbeit heran, immer unter Einhaltung des Sicherheitsabstands. In den Pfingstferien schließlich hielten die Schüler glücklich einen Degen in der Hand. Sie machten einzelne Stoßübungen oder verfeinerten ihre Angriffs- und Verteidigungsstellungen.

Inzwischen trainieren die Fechter beinahe im Normalmodus. Lediglich ein paar Überbleibsel erinnern noch an Corona: So desinfizieren sie ihre Waffen und führen Anwesenheitslisten. Bis heute messen sie sich nicht im Wettkampf mit anderen und der Handschlag beim Be- und Abgrüßen entfällt. Sobald aber im Training die Kampfansage „Stellung, fertig, los” ertönt, sind die Sportler nicht mehr zu halten. Volk sagt: „Bei ,los’ gehen sie wirklich aufeinander los.

Freude bei den Fecht-Schüler aus Rastatt

Sie versuchen dann, sich von der Fußspitze bis zur Maske überall zu treffen.” Sehr zur Freude von Philipp: „Ich habe gemerkt, dass ich aus der Übung bin. Da ist es echt gut, dass ich endlich trainieren kann.” Auch Benedict musste nach der langen Pause erst wieder reinkommen. „Es war schon sehr blöd so ohne Sport. Als es endlich losging, war es für mich wie ganz neu Fechten lernen.”

Samuel erging es ähnlich. „Das Fechten war zunächst ein bisschen ungewohnt”, erzählt er. „Deshalb ist es echt gut, dass es jetzt normal läuft.” Und das sagt Samuel – obwohl seine Extra-Zeit für Fahrrad, Computer und Freunde nun wieder gestrichen ist.